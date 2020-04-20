с чего всё началось

Обновлено в 20:37 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Исторический минимум стоимости американской смеси до этого составлял 9,75 доллара за баррель.

Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже доллара за баррель

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