Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% - до $7,85 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:26 мск. Нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки $8 за баррель.

Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8

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