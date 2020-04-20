Энергетика

ТАССТАССЦена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% - до $7,85 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:26 мск. Нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки $8 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать926

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Интерфакс13:30

Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8

ТАСС12:37

Стоимость нефти WTI впервые в истории опустилась ниже пяти долларов

РИА Новости12:31

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $5 за баррель

Газета.Ru13:23

Нефть WTI побила ценовой рекорд. Дешевле она не стоила никогда

URA.Ru12:59

Цена на нефть WTI впервые в истории опустилась ниже $3 за баррель

RT на русском13:32

Цена нефти WTI обвалилась до минимума с 1998 года

НТВ09:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 13:37, Ашберн

Комментарии

Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
888
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
2,2K
Гаджеты

23,8-дюймовый монитор Mi Display 1A от Xiaomi оценили в 99 долларов

Faktom 02:30
9
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
569
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости 08:05
6,3K
Общество

Треть россиян высказываются за перенос майских праздников

Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
118
Общество

Курянам могут разрешить поездки на дачу

11 курян полностью выздоровели. Глава региона Роман Старовойт провел заседание оперативного штаба.
ТРК Сейм (Курск) 11:14
26
Общество

В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции

За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 06:46
3,9K
Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
98
Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
25
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
4
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
1,7K
Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
378
Здоровье

Минздрав назвал число тяжёлых больных коронавирусом в России

По данным на понедельник, 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом.
62инфо 13:29
9
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
69
Шоу-бизнес

Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке

Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
4
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
13
Культура

Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
5
Наука

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
23
Общество

В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение принятых мер.
RT на русском 12:06
5
Армия и оружие

Эрдоган утверждает, что Дамаск «усилил агрессию» в провинции Идлиб

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в понедельник с утверждением, что правительственная армия Сирии "усилила агрессию" в провинции Идлиб.
ТАСС 12:31
1
Гаджеты

В России стартовали продажи нового Nokia 5310

The GEEK 06:27
6
Футбол

Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Общество

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
17
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
290
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3,2K
Общество

Заразиться коронавирусом домашние животные могут от хозяев

От хозяев могут заразиться коронавирусом домашние животные.
Псковское агентство информации 11:31
55
Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
1K
Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
748
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное