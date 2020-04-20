Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель
Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Читать в источнике
Оценить489
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:31, Ашберн
Комментарии
Политика
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
Кино
Эндрю Линкольн может вернуться в финале «Ходячих мертвецов»
Popcornnews.ru 05:20
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Армия и оружие
Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Общество
Названы серьезные очаги коронавируса в России
В ряде российских регионов есть серьезные очаги распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:36
Общество
Верховный суд первым в России перешел на «интернет-правосудие»
Сегодня же стало известно, что Верховный суд первым среди российских судов начнет рассматривать дела по интернету.
Новости РуФокс 09:37
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Космос
Пойман необычный сигнал из дальнего космоса
Астрономы поймали необычный сигнал от слияния двух черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.
Lenta.ru 09:39
Общество
Охлобыстин заявил, что на Пасху ходил в храм, но ничего не нарушал
Актер и бывший священник Иван Охлобыстин подтвердил, что на Пасху ходил в храм Софии Премудрости Божией в Москве, но заявил, что ничего не нарушал.
Коммерсантъ 06:31
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми празднует Пасху
Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
RuNews24.ru 01:11
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер
В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (управляет ресторанами KFC).
Известия 08:44
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
Технологии
Стало известно, о чём мечтают нижегородцы в самоизоляции
Стало известно, о чём мечтают нижегородцы во время самоизоляции.
Нижегородская Правда 09:55
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево
Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело о катастрофе SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли более 40 человек.
Известия 07:06
Политика
Путин продлил действие паспортов и водительских прав в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит признать действительными паспорта граждан и водительских прав, срок которых истекает в период с 1 февраля до 15 июля этого года.
Мойка78 18 апреля в 06:36
Здоровье
Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел видеосовещание, посвященное ситуации с коронавирусом и санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
РИА Новости 09:07
Биатлон
СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону
Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18