Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Москва, 20 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, во второй половине дня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года продолжила своё падение. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
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