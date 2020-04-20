Энергетика
REGNUMНефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Москва, 20 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, во второй половине дня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года продолжила своё падение. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Комментарии
Футбол
Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение матчей без зрителей
На видеоконференции обсудят варианты календаря при возобновлении сезона, вопрос возвращения легионеров из-за границы, а также возможное возобновление чемпионата без зрителей.
Sports.ru 12:25
Общество
В России создан прототип электрического авиадвигателя
Как уточняет РИА Новости, электродвигатель мощностью 80 лошадиных сил был разработан в прошлом году, однако поднять с его помощью в воздух самолёт разработчикам тогда не удалось.
Говорит Москва 01:15
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 1 июня
Ранее Владимир Путин поручил главе Минздрава ускорить процедуру регистрации вакцины от COVID-19.
Говорит Москва 09:55
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Общество
Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими.
РБК 12:00
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Хоккей
Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»
Хоккеист московского ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с "Коламбусом", сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.
Газета.Ru 10:18
Общество
В Москве оштрафовали 145 нарушителей карантина
После введения режима повышенной готовности в столице фото- и видеокамеры зафиксировали 145 нарушений карантина, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 12:30
Футбол
Федун выступил против проведения матчей РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал идею продолжения сезона РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 07:36
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Политика
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
Игры
В ремастере Crysis могут значительно улучшить поведение врагов
Последние семь лет для Crytek были очень тяжёлыми — после провала Crysis 3 компания находилась на грани банкротства, но всё же студии удалось выплыть и выпустить достаточно успешную Hunt: Showdown.
Игромания.ру 09:36
Общество
Доктор Мясников обнаружил, что уже переболел коронавирусом
О странностях "поведения" COVID-19 в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал и завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Вести.Ru 11:37
Происшествия
На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь
Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
REGNUM 10:11
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Экономика
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник.
РИА Новости 04:33
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily 08:08
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости 09:14
Общество
В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение принятых мер.
RT на русском 12:06
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
Число заразившихся в больнице № 1 увеличилось до 91
По предварительной информации, подтвержден 91 случай инфицирования. Среди зараженных 16 работников больницы, 75 пациентов.
Екатеринбург Онлайн 09:58
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм 04:59
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21