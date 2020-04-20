Москва, 20 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, во второй половине дня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года продолжила своё падение. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

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