Коронавирус
REGNUMНефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.ТАССвчера в 21:25
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Энергетика
Стоимость WTI вышла в отрицательную зону
Стоимость WTI вышла в отрицательную зону Стоимость нефти WTI впервые за всю историю биржевых торгов стала отрицательной — минус $55 за баррель на 21:40 по Москве, хотя еще в начале торгового дня составляла $18.
Коммерсантъ 14:30
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости 08:05
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
Общество
Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:40
Футбол
«Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды
Московский футбольный клуб «Локомотив» окажет помощь семье умершего воспитанника команды Иннокентия Самохвалова.
RT на русском 11:46
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
РБК 14:45
Общество
Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении
Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Политика
Глава ВОЗ призвал продолжать борьбу с коронавирусом
Женева, Швейцария, 20 апреля 2020, 20:54 — REGNUM Продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на ослабление ограничений, связанных с пандемией, призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:54
Происшествия
Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии
Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
Вести.Ru 11:31
Экономика
Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%
Количество вновь зарегистрированных ИП в январе-феврале этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 32,9% - с 48,2 тыс. до 64,1 тыс.
Интерфакс 08:01
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Общество
Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний
Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52