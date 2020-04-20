Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

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