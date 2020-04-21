Энергетика
КомпанияНефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель
По данным на 13:20 по московскому времени, Brent торгуется по 21,38 доллара за баррель (-19,6). В то же время июньские фьючерсы WTI стоят 16,52 доллара за баррель, потеряв 23,6% со вчерашнего дня. Цена на российскую нефть Urals упала ниже 10 долларов за баррель.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
Комсомольская правдавчера в 06:41
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Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
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Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
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Клишас рассказал о поддержке россиянами поправок в Конституцию
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Штабы РФ и Сирии обвинили США в развязывании кампании против Дамаска
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Аргументы и Факты 04:48
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Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
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РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
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Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов.
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Общество
Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве
Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
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РБК 02:18
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Россия согласовала отправку в Белоруссию 7 тыс. тонн гречки
Москва, 22 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российская сторона согласовала поставки в Белоруссию 7 тыс. тонн гречихи и 2 тыс. тонн риса, более 2,7 тыс. тонн гречихи уже отгружено.
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Шоу-бизнес
Врачами поставлен официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Недавно на сайте одного из изданий был размещен документ с диагнозом актрисы.
Shraibikus News 05:12
Общество
Эксперт заявил о поражении США в «нефтяной войне»
США проиграли в «нефтяной войне» — американское черное золото больше никому не нужно, заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан в комментарии для Investing.com.
ФАН 03:37
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
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Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
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Известия вчера в 22:51
Общество
В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России
Ранее в среду врач Александр Мясников признал ошибочным свой прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусом в России в конце апреля.
Известия 05:05
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С 13 по 21 апреля авиакомпаниями выполнены 19 вывозных рейсов, на которых домой вернулись 3632 россиянина, с 20 марта домой прилетели уже более 170 тыс. соотечественников, сообщили в пресс-службе Росавиации.
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Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
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На основе графена создали квантовые точки
Ученые из России и Франции создали квантовые точки на основе графена размером в несколько десятков нанометров.
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Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
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Общество
Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане).
Коммерсантъ вчера в 19:10
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
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