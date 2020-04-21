Энергетика

КомпанияКомпанияНефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель

По данным на 13:20 по московскому времени, Brent торгуется по 21,38 доллара за баррель (-19,6). В то же время июньские фьючерсы WTI стоят 16,52 доллара за баррель, потеряв 23,6% со вчерашнего дня. Цена на российскую нефть Urals упала ниже 10 долларов за баррель.
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Нефть Brent остается ниже $20 за баррель

REGNUMвчера в 16:54

Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет

Комсомольская правдавчера в 06:41

Цена Brent опустилась ниже $19 впервые с 2002 года

ТАССвчера в 05:34

Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года

Российская газетавчера в 05:52

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

РЕН ТВвчера в 03:10

Цена нефти Brent упала ниже $19 за баррель впервые с февраля 2002 года

РБКвчера в 05:59

Цена нефти Brent впервые с января 2002 года упала ниже $19 за баррель

News.ruвчера в 05:48
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Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
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Общество

75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области

Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
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Клишас рассказал о поддержке россиянами поправок в Конституцию

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил поддержку россиянами поправок в конституцию тем, что они отвечают потребностям общества.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Армия и оружие

Штабы РФ и Сирии обвинили США в развязывании кампании против Дамаска

США развязали информационно-пропагандистскую кампанию по обвинению сирийских властей в неспособности эффективно противостоять коронавирусу в республике, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
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Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
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СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов.
РБК вчера в 04:13
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Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве

Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48
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Общество

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
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Политика

Россия согласовала отправку в Белоруссию 7 тыс. тонн гречки

Москва, 22 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российская сторона согласовала поставки в Белоруссию 7 тыс. тонн гречихи и 2 тыс. тонн риса, более 2,7 тыс. тонн гречихи уже отгружено.
REGNUM 05:10
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Шоу-бизнес

Врачами поставлен официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Недавно на сайте одного из изданий был размещен документ с диагнозом актрисы.
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Общество

Эксперт заявил о поражении США в «нефтяной войне»

США проиграли в «нефтяной войне» — американское черное золото больше никому не нужно, заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан в комментарии для Investing.com.
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
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Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

Известия вчера в 22:51
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Общество

В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России

Ранее в среду врач Александр Мясников признал ошибочным свой прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусом в России в конце апреля.
Известия 05:05
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Общество

В Росавиации назвали число вернувшихся из-за границы россиян

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Здоровье

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
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Наука

На основе графена создали квантовые точки

Ученые из России и Франции создали квантовые точки на основе графена размером в несколько десятков нанометров.
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
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Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
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Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане).
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

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