Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВНефть марки Brent опустилась ниже $39

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 39$. Согласно данным торговой площадки на 16:11 по мск, нефть марки Brent стоит $38,96 за баррель. Как пишет ТАСС, падение составляет 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

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Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогнозов по экономике США

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Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

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Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАСС11 июня в 12:38

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском12 июня в 01:23
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

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Происшествия

В Пулково столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 07:43
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Авто

«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал

Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

Московский Комсомолец 08:51
Кино

В Marvel объявили о перезапуске Железного человека

Компания Marvel собирается перевыпустить серию о Железном человеке.
РЕН ТВ вчера в 12:09
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Общество

В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19

Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
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Наука

Обнаружен ходивший на двух лапах древний крокодил

По мнению палеонтологов, в доисторические времена древние крокодилы могли перемещаться по суше на двух ногах.
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Политика

Трамп обнародует новый лозунг для избирательной кампании — WP

Вашингтон, 14 июня 2020, 16:36 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп, который планирует принять участие в предстоящих выборах в США, может обнародовать для своей избирательной кампании новый лозунг.
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Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
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Хоккей

Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Escape from Tarkov выйдет на консолях

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В Сети появилось изображение нового логотипа AMD Radeon

В последнее время логотип AMD Radeon неоднократно менял свой облик, однако новые графические детали были небольшими.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Армия и оружие

В ДНР с 15 июня будет снижена степень боеготовности Народной Милиции

Донецк, 14 июня 2020, 13:34 — REGNUM В Донецкой Народной Республике с 15 июня будет снижена степень боевой готовности подразделений Народной Милиции.
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Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада

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Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
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Происшествия

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом

Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
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Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

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В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги

На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу. Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом.
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Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье, что группа из 75 военнослужащих Нацармии отправилась в Москву для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня в российской столице.
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Российский бизнесмен Зингаревич хочет купить французский клуб

Российский бизнесмен Антон Зингаревич, который ранее владел английским «Редингом», сделал предложение о покупке клуба второй французской лиги «Шатору».
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Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
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В доме лидера оппозиционной партии Армении Гагика Царукяна идут обыски

Обыски идут также в офисах оппозиционной партии в регионах и в домах ее соратников.
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Мошенники обналичили маткапитал на 67 млн рублей в Северной Осетии

Правоохранители рассказали об обнаружении банды, обналичившей 67 миллионов рублей маткапитала.
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