Энергетика
РЕН ТВНефть марки Brent опустилась ниже $39
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 39$. Согласно данным торговой площадки на 16:11 по мск, нефть марки Brent стоит $38,96 за баррель. Как пишет ТАСС, падение составляет 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 07:43
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
Московский Комсомолец 08:51
Кино
В Marvel объявили о перезапуске Железного человека
Компания Marvel собирается перевыпустить серию о Железном человеке.
РЕН ТВ вчера в 12:09
Общество
В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19
Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 10:31
Наука
Обнаружен ходивший на двух лапах древний крокодил
По мнению палеонтологов, в доисторические времена древние крокодилы могли перемещаться по суше на двух ногах.
МедиаПоток 12 июня в 03:12
Политика
Трамп обнародует новый лозунг для избирательной кампании — WP
Вашингтон, 14 июня 2020, 16:36 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп, который планирует принять участие в предстоящих выборах в США, может обнародовать для своей избирательной кампании новый лозунг.
REGNUM 09:36
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости 05:17
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Игры
Escape from Tarkov выйдет на консолях
CyberSport.ru вчера в 14:28
Гаджеты
В Сети появилось изображение нового логотипа AMD Radeon
В последнее время логотип AMD Radeon неоднократно менял свой облик, однако новые графические детали были небольшими.
NewInform 09:37
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Армия и оружие
В ДНР с 15 июня будет снижена степень боеготовности Народной Милиции
Донецк, 14 июня 2020, 13:34 — REGNUM В Донецкой Народной Республике с 15 июня будет снижена степень боевой готовности подразделений Народной Милиции.
REGNUM 06:34
Армия и оружие
Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада
Evo-rus.com 09:39
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
Политика
Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах
Lenta.ru 09:38
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Происшествия
В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги
На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу. Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом.
КП - Кубань вчера в 15:18
Политика
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье, что группа из 75 военнослужащих Нацармии отправилась в Москву для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня в российской столице.
РИА Новости 03:25
Футбол
Российский бизнесмен Зингаревич хочет купить французский клуб
Российский бизнесмен Антон Зингаревич, который ранее владел английским «Редингом», сделал предложение о покупке клуба второй французской лиги «Шатору».
Metaratings 09:25
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Политика
В доме лидера оппозиционной партии Армении Гагика Царукяна идут обыски
Обыски идут также в офисах оппозиционной партии в регионах и в домах ее соратников.
RuNews24.ru 03:34
Происшествия
Мошенники обналичили маткапитал на 67 млн рублей в Северной Осетии
Правоохранители рассказали об обнаружении банды, обналичившей 67 миллионов рублей маткапитала.
iReactor 09:24