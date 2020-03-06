Энергетика
Эхо МосквыЦена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Напрямую ситуация пока не угрожает российскому бюджету. Но, вопреки утверждениям чиновников, накопленных в резерве средств может не хватить, если цена на нефть упадет ниже 42 долларов за баррель.
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Армия и оружие
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Экономика
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Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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Экономика
Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть
Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
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В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Игры
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Похоже, до анонса и релиза королевской битвы Call of Duty: Warzone остались считанные часы: в сети появился ролик от блогера Chaos после его поездки в офис Infinity Ward наряду с другими журналистами для пробы неанонсированной новинки.
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Финансы
Цена на нефть приближается к рисковому сценарию ЦБ
Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.
Шоу-бизнес
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Экономика
«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением
Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
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Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
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Космос
Астрологи предостерегли о «вороньем полнолунии» в ночь на 10 марта
В других источниках грядущее полнолуние называют «червячным» – в одном из старейших американских периодических изданий это объяснялось тем, что земля в марте становится теплой и влажной, в связи с чем из нее выползают черви.
Происшествия
В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине
Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.