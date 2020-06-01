Энергетика
РосбалтЦены на нефть растут, Brent движется к $39 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.
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Армия и оружие
На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота
Военное дело 03:30
Здоровье
В Ивановской области умер 19-й пациент с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2057 человек, скончался девятнадцатый пациент, у которого была тяжелая форма заболевания, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
РИА Новости 08:12
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета 04:58
Общество
Стали известны сроки открытия кинотеатров в России
Стали известны сроки открытия кинотеатров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.
Lenta.ru 08:58
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями Кстати, Максим Галкин не только записал видеопоздравление вместе со своей семьей, но и вспомнил свое шоу "Лучше всех !", на котором его гостями становятся совсем юные дарования.
Вокруг ТВ вчера в 13:06
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
На Свердловскую область надвигаются заморозки
На территории Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом 2 июня сообщается на сайте регионального управления МЧС.
ИА Красная Весна 08:55
Политика
Рогозин объяснил слова о запуске астронавтов NASA на батуте в космос
Как сообщало ИА REGNUM, глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года: «Батут работает», — добавив, что эту шутку могут понять лишь посвященные.
REGNUM 31 мая в 10:39
Происшествия
В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках
Лицо необычного покупателя было скрыто маской. Странная фигура не могла не привлечь внимание охранников магазина.
Вечерний Челябинск 08:36
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновлён
К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае упали в годовом выражении на 42%
Продажи "АвтоВАЗа" в мае в России выросли на 65,7% в месячном выражении, в годовом — упали на 42%, сообщает компания.
ПРАЙМ 06:00
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Политика
Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Коммерсантъ 08:53
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Политика
В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР
Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
REGNUM 06:11
Наука
Следы коронавируса обнаружили в сточных водах двух финских городов
Следы коронавируса обнаружены в сточных водах крупных финских городов Хельсинки и Турку.
ТАСС 08:51
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Происшествия
Убивший мать молодой россиянин описал расправу в своем дневнике
В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 42-летней матери, на месте преступления изъят дневник с описанием расправы.
Lenta.ru 09:04
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят до конца июня
Эксперт Северо-Запад 07:20
Авто
29-летний мотоцикл «Восход» нашли в гараже в заводской коробке
"Восход-3М" 1991 года выпуска выглядит абсолютно новым. И в этом нет ничего удивительного, ведь мотоцикл вскрыли в гараже после консервации.
Российская газета 06:00