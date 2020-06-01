Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.

Цены на нефть растут, Brent движется к $39 за баррель

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