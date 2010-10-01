По данным Лондонской биржи ICE, к 10:45 по мск стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent упала до $26,23 за баррель (–0,944%). Цена нефти марки WTI с поставкой в июне опустилась до $18,81 за баррель (–0,159%).

Нефть марки Brent подешевела до $26,23 за баррель

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным. 2,6K

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,6K

Политика Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. 252

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 171

Политика В Кремле прокомментировали слухи об уходе Мишустина с поста премьера Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» сообщения средств массовой информации о том, что премьер-министр Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться к выполнению рабочих обязанностей, сообщает РИА «Новости». 980

Общество Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты. 16

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Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 116

Общество Большинство россиян собираются провести майские праздники дома Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.

Общество В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. 182

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 896

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Общество Глава Буйнакска заразился коронавирусом У главы города Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудина Нургудаева обнаружили коронавирус. 2

Общество Названа особенность коронавируса Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал об особенности коронавируса.