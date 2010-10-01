Энергетика
Право.руНефть марки Brent подешевела до $26,23 за баррель
По данным Лондонской биржи ICE, к 10:45 по мск стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent упала до $26,23 за баррель (–0,944%). Цена нефти марки WTI с поставкой в июне опустилась до $18,81 за баррель (–0,159%).
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Политика
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Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
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Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
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В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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В Кремле прокомментировали слухи об уходе Мишустина с поста премьера
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» сообщения средств массовой информации о том, что премьер-министр Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться к выполнению рабочих обязанностей, сообщает РИА «Новости».
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Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что после спада заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 летом новая волна COVID-19 может произойти осенью.
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
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Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
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Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
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Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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У главы города Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудина Нургудаева обнаружили коронавирус.
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Пекин не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай не пригласил экспертов Всемирной организации здравоохранения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщили в ВОЗ.
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Надежду Бабкину выписали из больницы и отправили домой
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
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Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
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