Энергетика

Право.руПраво.руНефть марки Brent подешевела до $26,23 за баррель

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По данным Лондонской биржи ICE, к 10:45 по мск стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent упала до $26,23 за баррель (–0,944%). Цена нефти марки WTI с поставкой в июне опустилась до $18,81 за баррель (–0,159%).
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Баррель нефти Brent дешевеет до 25,99 долларов

iReactor05:39

Нефть марки Brent подешевела до $26,23 за баррель

Право.ру05:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:13, Ашберн

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