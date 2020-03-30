с чего всё началось

Цена нефтяных фьючерсов марки WTI опустилась впервые с 2002 года ниже 20 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. По состоянию на ночь 30 марта стоимость майских фьючерсов на нефть техасской марки WTI опустилась на 8,52 процента — до 19,98 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Общество В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.

Политика Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о ценах на нефть Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону сложившуюся ситуацию вокруг пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Общество Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.

Технологии Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365 Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.

Политика Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Эксперт Минфина разъяснил порядок выплат за отмененные туры Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы, а деньги будут выплачиваться за счет фондов персональной ответственности туроператоров, пояснила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Футбол Линекер назвал клубы, в которых может продолжить карьеру Кейн Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о том, в каких клубах может продолжить карьеру нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, если решит сменить прописку.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".