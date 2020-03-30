Энергетика
МИР 24Цена на нефть WTI впервые с 2002 года упала до $20 за баррель
Цена нефти марки WTI в понедельник на торгах Лондонской биржи снизилась более чем на 8,5%. Это произошло на фоне сообщений о продолжении распространения коронавирусной инфекции. Цена барреля опустилась ниже 20 долларов, обновив минимум с 11 февраля 2002 года, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить479
с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Комментарии
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Общество
В России за сутки умерли восемь больных коронавирусом
За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями.
Общество
Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
Общество
Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама
Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео
Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Единоборства
Президент UFC: бой Хабиба и Фергюсона никто не отменял
Сегодня прочитал новость о том, что вероятно поединок Хабиба и Тони не состоится.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Число заболевших коронавирусом нижегородцев выросло до 12
Согласно счетчику заболеваемости, в регионе диагноз подтвержден у 12 пациентов, еще 24 пациента находятся на верификации.
Экономика
В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Ростовской области с 31 марта
Ростовская область перешла на режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор региона Василий Голубев 30 марта в своем «Инстаграме».
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для всех жителей
В Удмуртии ввели режим самоизоляции для всех жителей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
Происшествия
В Петербурге продезинфицируют магазин из-за коронавируса у сотрудника
Торговая сеть "Лента" закрыла на дезинфекцию один из магазинов в Петербурге, где сотрудник, который не контактировал с покупателями, заболел коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражения коронавирусом в России
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России.
Общество
Правительство изменило список товаров первой необходимости
В список товаров первой необходимости внесены изменения. Соответствующее постановление правительства издано 29 марта.
Экономика
В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан
В Госдуму внесли поправки о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимтелей и малых предприятий, пострадавших от коронавируса, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Шоу-бизнес
Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного контента
Тимати написал, что в этом году обсуждают или коронавирус, или контент Джигана.
Здоровье
На Среднем Урале подтвердили COVID-19 еще у девяти человек
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил девять новых случаев заражения.
Единоборства
Александр Емельяненко объявил, что нашел себе невесту
Российский боец UFC и ММА Александр Емельяненко опубликовал на странице в социальной сети видео, в котором сообщил, что нашёл себе невесту.
Общество
В Новосибирской области ввели режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.