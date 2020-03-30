с чего всё началось

Цена нефти марки WTI в понедельник на торгах Лондонской биржи снизилась более чем на 8,5%. Это произошло на фоне сообщений о продолжении распространения коронавирусной инфекции. Цена барреля опустилась ниже 20 долларов, обновив минимум с 11 февраля 2002 года, пишет «Коммерсантъ».

Цена на нефть WTI впервые с 2002 года упала до $20 за баррель

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