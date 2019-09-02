Энергетика
Телеканал 360°Нефть марки Brent подешевела до 59,02 доллара за баррель
По данным издания, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,39% и составила 59,02 доллара за баррель.
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Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз
Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Кино
Дудь выпустил трехчасовой фильм про теракт в Беслане
БИЗНЕС Online 03:50
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Армия и оружие
ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35
Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.
Военное обозрение 00:45
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК 17:40
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Происшествия
На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Здоровье
20-летний спортсмен может лишиться легкого из-за вейпа
Уолкер Макнайт попробовал вейп на первом курсе колледжа.
Medical Note 04:43
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 09:47
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Армия и оружие
Сатановский уверен, что у Ирана появится ядерное оружие
Один из известнейших российских востоковедов Евгений Сатановский обсудил с ФАН возможность новой ядерной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой.
Политика Сегодня 11:13
Финансы
Индекс РТС преодолел 1300 пунктов
Индекс РТС Московской биржи превысил отметку в 1300 пунктов.
Вести.Ru 04:25
Экономика
Промопроизводство замедлило рост
За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ 18:54
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Происшествия
Азара и Соболь отпустили из полиции
Lenta.ru 18:16
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила информацию о разводе с мужем, экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым.
Известия 11:18
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Общество
Собака Бориса Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит
Британский премьер Борис Джонсон завел собаку - новым обитателем резиденции на Даунинг-стрит стал 15-недельный джек-рассел.
РИА Новости 08:28
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32