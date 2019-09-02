Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Нефть марки Brent подешевела до 59,02 доллара за баррель

По данным издания, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,39% и составила 59,02 доллара за баррель.
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