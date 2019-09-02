По данным издания, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,39% и составила 59,02 доллара за баррель.

Нефть марки Brent подешевела до 59,02 доллара за баррель

Путешествия Индия снизила стоимость электронных виз Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.

Политика Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.

Технологии В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.

Армия и оружие ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35 Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.

Экономика В России опровергли подорожание авиабилетов 2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Политика Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.

Армия и оружие Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).

Интернет Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.

Происшествия В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Армия и оружие Сатановский уверен, что у Ирана появится ядерное оружие Один из известнейших российских востоковедов Евгений Сатановский обсудил с ФАН возможность новой ядерной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой.

Финансы Индекс РТС преодолел 1300 пунктов Индекс РТС Московской биржи превысил отметку в 1300 пунктов.

Экономика Промопроизводство замедлило рост За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Экономика Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.

Единоборства Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила информацию о разводе с мужем, экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Общество Собака Бориса Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит Британский премьер Борис Джонсон завел собаку - новым обитателем резиденции на Даунинг-стрит стал 15-недельный джек-рассел.