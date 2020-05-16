Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Комментарии
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы КОВИД
Главный рентгенолог российской столицы Сергей Морозов эфире программы «Здоровье» рассказал о возможных симптомах тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекции.
Невские Новости 22:13
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
Шоу-бизнес
Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец 04:39
Общество
В Китае за сутки выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом
В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13 мая в 23:46
Политика
Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде
Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна 16:50
Гаджеты
Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома
В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Наука
Объяснено движение северного полюса в сторону России
По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55
Здоровье
В Алтайском крае пока решили не ослаблять режим ограничений
По словам Ирины Пащенко, занимающей пост руководителя Управления Роспотребнадзора по региону, жители края в майские праздники нарушали требования режима самоизоляции и социального дистанцирования.
RuNews24.ru 11:21
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Наука
«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»
Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 15:00
Политика
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
13 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в сенат США законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса.
Международная жизнь вчера в 10:22
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Здоровье
В России выявлен случай повторного заражения коронавирусом
В Бурятии врачи зафиксировали случай повторного заражения COVID-19.
Оka.fm 04:30
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Общество
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
За сутки в Москве число жертв COVID-19 превысило 70 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 74 пациента.
Российская газета 19:15
Общество
В российских школах отменят общие переменки
Рекомендации по организации образовательного процесса дали в Роспотребнадзоре. В первую очередь, в школах должны исчезнуть общие перемены.
Peterburg2.ru вчера в 02:59
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Хоккей
Александр Овечкин: Думаю, сезон возобновится в июле или в августе
Александр Овечкин высказал предположил, что сезон в Национальной хоккейной лиге будет возобновлен в июле или в августе, а также подтвердил информацию о том, что количество участников плей-офф могут увеличить с 16 до 24 команд Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, рассказал Овечкин в эфире инстаграма.
Советский спорт 16:44
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
Россиян предостерегли от употребления в пищу старого картофеля
Диетолог объяснила, что у человека после употребления в пищу такой картошки начнутся проблемы: рвота, тошнота, диарея.
ФедералПресс 20:27
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru 21:20
Игры
Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро
Городской портал Новый Нижний 15:00
Политика
«Коммунисты России» предлагают принять закон о развитии пионерии
Партия "Коммунисты России" предлагает принять федеральный закон о поддержке развития пионерской организации в масштабах всей страны, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
РИА Новости 22:29
Политика
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
Правящая партия в СССР помешала перестройке и демократизации советского президента Михаила Горбачева, заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.
РИА Новости 20:31