Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Нефть подорожала на 5-6%

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Мировые цены на нефть растут

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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
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Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Оценили вероятность заражения коронавирусом на улице

Специалисты оценили вероятность заражения коронавирусом на улице.
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Глава СК поручил проверить данные о невыплатах медикам в регионах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил обеспечить проверку сообщений о невыплатах денежных компенсаций медработникам и доложить о результатах.
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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

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Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

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Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

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США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
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В Лос-Анджелесе около 10 пожарных пострадали при пожаре

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Студия Disney определилась с датой премьеры «Новых мутантов». Это будет 28 августа этого года.
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В воскресенье 17 мая минское «Динамо» в девятом туре чемпионата Беларуси сыграет против «Ислочи» - мы подготовили прогноз на эту встречу.
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