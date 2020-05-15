Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Ожидание от сделки ОПЕК+ сбывается — нефть продолжает дорожать

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Нефть дорожает на 4-6% на оптимизме вокруг ожиданий по спросу

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Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает повышаться

Росбалт08:57

Цена июльского фьючерса нефти Brent выросла на 5,1%

ТАСС13:58

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 15 мая в 12:01 MSK составил $31.81 за баррель (+$0.68; +2.18%)

АК&М05:07

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

REGNUM04:56

Стоимость нефти Brent превысила $32

News.ru02:42
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