Энергетика
КомпанияСтоимость нефти Brent поднялась выше 32 долларов
По данным на 09:17 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 3,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и стоили 32,22 доллара за баррель. Впоследствии они начали дешеветь и снизились до 31,9 доллара. Вместе с североморским сырьем выросло и техасское.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
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Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
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