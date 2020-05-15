Энергетика

КомпанияКомпанияСтоимость нефти Brent поднялась выше 32 долларов

По данным на 09:17 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 3,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и стоили 32,22 доллара за баррель. Впоследствии они начали дешеветь и снизились до 31,9 доллара. Вместе с североморским сырьем выросло и техасское.
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