Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Общество
В России создали вакцину от коронавируса
Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:25
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Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город»
Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes.
URA.Ru 19:49
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Общество
Две «Меги» под Петербургом вновь закрылись после двух дней работы
Торговые центы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, вновь закрыли после возобновления работы 15 мая по решению правительства Ленинградской области.
Известия 09:55
Технологии
Facebook запустил сервис Messenger Rooms
Сервис групповой видеосвязи Messenger Rooms уже официально начал свою работу в США и Канаде.
Sostav.ru 15 мая в 01:00
Финансы
Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой
Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:50
Культура
Эд Ширан попал в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании
Британский музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф попали в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании (по версии издания Sunday Times).
МИР 24 02:46
Финансы
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:20
Общество
Воздух в восьми городах России стал чище за время самоизоляции
В нескольких российских городах воздух стал чище за то время, что действует режим самоизоляции.
Мойка78 17:59
Культура
Вандалы снова испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге
Вандалы испортили знаменитое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя стрит-арт-проекта HoodGraff Артема Буржа.
Газета.Ru 16:58
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Футбол
«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни
«Болтон» обратился к защитнику «Барселоны» Жерару Пике после рассказа нападающего «Дерби Каунти» Уэйна Руни о том, что карьера испанца в «Манчестер Юнайтед» пошла под откос после гола Николя Анелька.
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Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
Футбол
Игроков РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию
В дни матчей возобновлённого сезона Российской Премьер-Лиги футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию.
Чемпионат 07:12
Общество
В Центральной России ожидается аномально холодная погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн 02:53
Здоровье
«Клятва бюрократа»: кто понесет наказание за мизерные выплаты медикам?
Глава Санкт-Петербурга сообщил, что все средства медикам города выплачены.
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Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Политика
NASA представило правила освоения Луны
NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
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Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
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Футбол
В «Локомотиве» высказались об обвинениях в смерти Самохвалова
Анатолий Мещеряков, который является председателем совета директоров «Локомотива», рассказал об обвинениях в смерти 22-летнего воспитанника клуба Иннокения Самохвалова.
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Игры
Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков
Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
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Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
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Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Политика
Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
News.ru 16:43
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18