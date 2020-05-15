Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
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Комментарии
Общество
В Самарской области за сутки еще 65 человек заразились коронавирусом
Еще 11 человек заболели в Тольятти, восемь - в Сызрани, четверо в Новокуйбышевске, трое в Сызранском районе, двое в Ставропольском районе, и по одному в Отрадном, Похвистневе, а также Безенчукском, Шигонском и Кинельском районах.
Волжская коммуна 04:17
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Футбол
«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
Газета.Ru 03:21
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Здоровье
Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут
Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
НГС55 00:00
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Происшествия
В Петербурге коронавирус выявили у трех студентов из Вьетнама
Одно из общежитий Санкт-Петербургского государственного Лесотехнического университета имени Кирова переведено в режим обсервации после выявления коронавируса у трех студентов из Вьетнама, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы вуза.
РИА Новости 07:54
Общество
В МВД рассказали о штрафах за отказ от теста на коронавирус
В МВД РФ назвали случаи бездействия граждан при коронавирусе, которые грозят штрафом.
BFM.ru вчера в 02:12
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе в группу Плющенко
Фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала уход из группы тренера Этери Тутберидзе.
Экономика сегодня вчера в 07:26
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Фигурное катание
Татьяна Тарасова ответила на обвинения Ирины Родниной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на недавние обвинения со стороны трехкратной олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной.
Вечерняя Москва вчера в 12:46
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Политика
Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам
Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Российская газета 07:33
Армия и оружие
Су-35 для Египта начали производить в РФ
По сообщению ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, в России начали производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом.
Военное дело вчера в 05:05
Политика
Путин заявил о необходимости развития высоких технологий для России
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий.
Известия 07:49
Экономика
Сбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
Общество
В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования
Использованные маски, которые носят в целях защиты от коронавируса, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы.
Российская газета 06:42
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Общество
В США выявили почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Около 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, 17 мая сообщил университет Джонса Хопкинса.
ИА Красная Весна 07:33
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру вчера в 10:47
Футбол
Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию
Российское правительство позволило иностранным спортсменам и представителям тренерских штабов вернуться в Россию.
Vprognoze.ru 04:56
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00