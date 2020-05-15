Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,49 доллара и составили 25,29 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Происшествия
Троих полицейских из Томской области заподозрили в убийстве в отделе
В Томской области троих полицейских взяли под стражу по обвинению в избиении до смерти неправомочно задержанного мужчины, сообщили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 06:09
Происшествия
Против «гатчинского Мэнсона» возбудили новое дело
Ранее против Андрея Бовта из Ленобласти выдвинули обвинение в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Online47.ru 05:57
Общество
Глава Минздрава назвал условия возвращения к нормальной жизни
Глава Миздрава высказал предположение, что первые препараты могут появиться в июле. И тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни.
Алтайская правда вчера в 23:05
Политика
Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Футбол
Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»
Евро-футбол.ру вчера в 10:38
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Во Владимирской области еще 88 человек заразились коронавирусом
По данным на утро 15 мая, во Владимирской области зарегистрировали 1592 случая заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 03:07
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Политика
Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге
Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.
РБК 06:02
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в РФ
Напомним, что споры о низком уровне смертности в РФ начались после публикаций зарубежных изданий, которые пытались уличить правительство России в сокрытии реальных цифр.
Live24 вчера в 14:48
Армия и оружие
Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания
Российская газета 04:44
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе.
РБК 06:35
Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Происшествия
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
Общество
Где пожилые волгоградцы смогут получить бесплатно маски и перчатки
Лицам старше 60 лет предоставят бесплатный набор средств защиты. Получить комплект из масок и перчаток пенсионеры смогут в ближайшие дни.
Московский Комсомолец вчера в 10:09
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток
"Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк.
Российская газета 04:29
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Гаджеты
Представлен новый монстр автономности Samsung Galaxy A21s с Android 10
Компания Samsung Electronics опубликовала на своём официальном пресс-сайте информацию о новом смартфоне — Galaxy A21s.
iXBT.com 06:20
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2-2,5 раза.
РБК 06:27
Общество
В России за сутки коронавирус зафиксировали у 10 598 человек
На территории России за прошедшие сутки специалисты выявили 10 598 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием.
Мой Брянск 03:59
Происшествия
На Украине участнику конфликта с радикалом объявили о подозрении
Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.
REGNUM 06:33
Хоккей
Стали известны зарплаты хоккеистов «Салавата Юлаева»
По информации источника, больше всех в «Салавате» получает финский нападающий Теему Хартикайнен — 90 млн рублей за сезон, а с учётом бонусов зарплата может возрасти до 115 млн рублей.
Metaratings 06:08
Кино
Сериал «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли выйдет 15 июля
Стриминг-сервис The NBCUniversal под названием Peacock раскрыл даты премьер своих новых проектов, в числе которых — адаптация романа «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.
Игромания.ру вчера в 13:21
Здоровье
В Минздраве оценили влияние алкоголя на иммунитет
Алкоголь негативно воздействует на иммунитет, сильно его угнетает, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного внештатного терапевта министерства, члена-корреспондента РАН Оксану Драпкину.
Rambler News Service 03:34
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47