Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Цена июльского фьючерса нефти Brent выросла на 5,1%

ТАСС14:37

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 15 мая в 12:01 MSK составил $31.81 за баррель (+$0.68; +2.18%)

АК&М05:07

Нефть дорожает на 4-6% на оптимизме вокруг ожиданий по спросу

ПРАЙМ13:39

Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает повышаться

Росбалт08:57

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

REGNUM04:56

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $29 за баррель

Rambler News Service13:25

Стоимость нефти Brent превысила $32

News.ru02:42
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Политика

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
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Google Pixel 4a окажется более выгодным, чем iPhone SE

Если информация о стоимости Google Pixel 4a подтвердится, то смартфон окажется значительно более выгодной покупкой, чем его главный конкурент iPhone SE, анонсированный в середине апреля.
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РИА Новости 13 мая в 17:34
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Скворцова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

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В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19

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В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

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Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
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Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

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