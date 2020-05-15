Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Экономика
Глава ФРС США назвал масштабы текущего кризиса беспрецедентными
Отдельно глава ФРС отметил, что нынешние сложности с ликвидностью в будущем могут перерасти в проблемы с платежеспособностью.
Внешнеэкономические связи 14 мая в 03:44
Авто
BMW M8 от Manhart ускоряется до «сотни» за 2,6 секунды
Автомобиль ускоряется с места до «сотни» за 2,6 секунды: на 0,6 секунды быстрее, чем базовое купе BMW M8, и на 0,1 секунды быстрее, чем Porsche 911 Turbo S. На разгон до 200 км/ч MH8 800 требуется еще 5,7 секунды.
110km.ru вчера в 06:50
Игры
Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4
ИА Красная Весна 13:34
Хоккей
СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Единоборства
«РЕН ТВ» покажет бои турнира UFC Fight Night 172
«РЕН ТВ» намерен показать поединки турнира UFC Fight Night 172, который запланирован на 17 мая в американском Джексонвилле, сообщает пресс-служба телеканала.
ProstoProSport вчера в 10:21
Происшествия
Администратор автосервиса в Петербурге протаранил машину грабителей
Московский Комсомолец 15:47
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ 12:49
Кино
Скучно и банально: новый фильм с Томом Харди не понравился зрителям
Большинство из посмотревших новую криминальную драму отмечают, что несмотря на всю любовь к Харди, фильм нельзя назвать захватывающим, большую часть времени он просто скучный и не несет в себе глубокого смысла.
Телепрограмма вчера в 04:48
Общество
Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах
Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.
Амур.инфо 19:00
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Музыка
Little Big выступит онлайн на Евровидении 16 мая
Главный концерт Евровидения-2020 «Europe Shine A Light» состоится 16 мая.
Tverlife 09:39
Политика
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета 19:49
Здоровье
70 зараженных ВИЧ выявили с начала года в Сахалинской области
В Сахалинской области с 1993 года по настоящее время зафиксировано около 2000 инфицированных. В прошлом году от СПИДа умерли 9 человек.
РИА Сахалин-Курилы 19:00
Общество
В Ленобласти ограничена работа торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru 07:28
Здоровье
Более 50 медиков в Чечне болеют коронавирусом
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что более 50 медицинских работников в республике болеют COVID-19.
RT на русском 17:07
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews вчера в 01:45
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Технологии
Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram
Live24 вчера в 14:15
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Как сообщает сайт kp.ru, правительство сегодня также объяснило, как они будут рассчитывать дополнительные выплаты врачам за борьбу с коронавирусом и какие эксперты будут учитывать при назначении денег врачам.
Evo-rus.com 13:26
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv 10:41
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Гаджеты
Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
Одна из основных причин низкого качества работы смартфона – недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.
РИА Новости 19:23
Шоу-бизнес
Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк
Дни24 вчера в 08:44
Происшествия
В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров
Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18