Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Комментарии
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Общество
Торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу
Причина, по которой торговые центры приступают к работе, вероятно, кроется в ослаблении режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая.
iReactor 03:07
Культура
Кировчанин Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео»
Стоит отметить, что концепция шоу не изменится: в нем ведущие будут рассказывать о новых исследованиях, инновационных технологиях, законах физики, интересных фактах, а также будут проводить эксперименты.
Newsler.ru вчера в 04:40
Экономика
Цены на вторичное жилье в Казани падают второй месяц подряд
В целом падение уже составило в среднем 4,4%. Причина в снижении спроса на жилье в условиях самоизоляции, пишет ТАСС со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
Казань24 03:02
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
По данным издания «Коммерсантъ», которое ссылается на компании, работающие в сфере кибербезопасности, злоумышленники запускают фейковые сайты госуслуг и ресурсов, на которых будто бы можно пройти проверку на выдачу пособий.
RuNews24.ru вчера в 05:03
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Россия обжаловала решение суда Гааги о выплате десятков миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, сообщила пресс-служба Минюста.
РИА Новости 05:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов дал первое большое интервью о разводе с Ольгой Бузовой
Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки.
Вокруг ТВ вчера в 06:16
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Политика
Песков уточнил сроки публикации статьи Путина о Второй мировой войне
Публикация статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне зависит от сроков празднования Победы.
Известия 03:49
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса 03:39
Музыка
Queen проведёт онлайн-трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри
В пятницу, 15 мая, в 20:00 по калининградскому времени на YouTube-канале группы Queen состоится трансляция концерта памяти Фредди Меркьюри.
Клопс 04:51
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Футбол
9 клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки
Soccer.ru 04:44
Политика
Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США
Провести допрос экс-президента США Барака Обамы в Сенате по делу о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года в США, 15 мая предложил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.
ИА Красная Весна 02:47
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Авто
В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах
В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
Motor вчера в 03:55
Общество
Аксёнов еще не принял решения о работе курортной сферы Крыма
Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова сообщила, что предприятия малого бизнеса, работающие в сфере туризма, будут вынуждены закрыться до зимы, если не примут туристов до 1 июля.
Бизнес-газета 05:00
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Политика
Лавров исключил занижение данных по смертности от COVID-19 в России
Власти России не намерены занижать данные о статистике смертности от коронавируса в стране.
РБК 05:45
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform 13 мая в 10:40
Общество
Могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса в России
Есть несколько сценариев вакцинации от коронавируса в России, заявил в интервью «Парламентской газете» академик РАН Сергей Колесников.
Live24 вчера в 00:36
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Футбол
«Зенит» возобновил тренировки на клубной базе в Удельном
Петербургский «Зенит» в пятницу, 15 мая, вернулся к тренировкам на клубной базе в Удельном парке.
Петербургский дневник 04:23