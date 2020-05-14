Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

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Политика Лавров исключил занижение данных по смертности от COVID-19 в России Власти России не намерены занижать данные о статистике смертности от коронавируса в стране.

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