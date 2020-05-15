Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Музыка «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме 18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.

Происшествия В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.

Наука Физики создали когерентный лидар нового поколения Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.

Здоровье Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда". 13

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 736

Политика Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.

Общество В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства. 456

Армия и оружие В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Экономика Саудиты скупили доли Boeing и Facebook Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.

Футбол Сергей Семак: «Иностранцам пришлось пожертвовать семьей и возможностью побыть дома» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в Instagram поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

Общество Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях. 27

Общество Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.

Экономика Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка. 201

Космос Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад. 1

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 793

Здоровье В Перми могут вновь ужесточить режим самоизоляции Как сообщает издание «КОМЕРСАНТЪ» со ссылкой на пресс-службу Пермского края, если количество новых случаев COVID-19 продолжит расти, власти региона будут вынуждены ужесточить режим самоизоляции. 145

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 1,1K