Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
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Комментарии
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Футбол
«Динамо» Минск – «Ислочь»: хозяева не упустят победу
В воскресенье 17 мая минское «Динамо» в девятом туре чемпионата Беларуси сыграет против «Ислочи» - мы подготовили прогноз на эту встречу.
Все про Спорт ру вчера в 01:43
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
РИА Новости вчера в 11:10
Общество
Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
Здоровье
Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут
Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
НГС55 00:00
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Политика
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета вчера в 19:49
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 26-го тура Бундеслиги
В первом поединке после возобновления сезона Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Шальке».
RT на русском вчера в 11:21
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском 15 мая в 18:32
Экономика
В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов
В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 01:07
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Шоу-бизнес
Наталья Водянова прояснила судьбу своей свадьбы с Антуаном Арно
Российская супермодель Наталья Водянова в своем последнем интервью прояснила судьбу своей свадьбы с гражданским мужем Антуаном Арно.
Bimru.ru 04:32
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели 05:19
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41