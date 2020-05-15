Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Комментарии
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
Игромания.ру вчера в 07:36
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Политика
США могут частично возобновить финансирование ВОЗ
Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
Политика
Стариков объяснил на примере Пригожина, почему Кадырову стоит подать в суд на Facebook
Как отметил общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков в эксклюзивном комментарии для нашего издания, Кадырову не стоит спускать американской компании с рук подобное поведение.
Наша версия 17:25
Спорт
Губерниев извинился перед Устюговым
Откликнулся только Дмитрий Губерниев, который комментирует биатлон на «Матч ТВ».
Спорт день за днем вчера в 05:48
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Гаджеты
Samsung раздает дорогие подарки своим покупателям
Samsung раздает дорогие подарки покупателям своей продукции, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:38
Политика
Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар
Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
Здоровье
Онищенко предостерег от неправильной вакцинации от коронавируса
Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты.
Журналистская правда 05:21
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Политика
Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.
РИА Новости 16:01
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Политика
Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Общество
«Укртранснафта» ликвидировала врезку в нефтепровод «Дружба»
Невские Новости 16:30
Политика
Пашинян оспорил формулировку о поэтапном решении карабахского конфликта
Разговоры о поэтапном плане урегулирования карабахского конфликта не учитывают заявления представителя США, которое делает такую формулировку не действительной, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян 16 мая на пресс-конференции в режиме онлайн, сообщает News.am.
ИА Красная Весна 16:47
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews вчера в 01:45
Общество
В Московской области нарушителей режима увидят с высоты
Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
BFM.ru 11:50
Политика
Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России
Bloomberg во второй раз поменял название статьи о смертности от коронавируса в России после того, как заголовок раскритиковали в российском Министерстве иностранных дел.
РБК 15:23
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
Наука
Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет
Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 14 мая в 14:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вспомнила свой первый день на шоу «Дом-2»
Ольга Бузова сегодня решила вспомнить свой первый день на телевидении — в роли участницы телепроекта «Дом-2».
Вокруг ТВ вчера в 13:12
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 16:08
Общество
На Кубани уволили судью-«супертёлочку»
Труд вчера в 10:29
Космос
Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин
Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
Российская газета 13 мая в 18:56
Шоу-бизнес
Муцениеце подала на развод с Прилучным
Актирса подтвердила, что уже подала необходимые документы на расторжение брака с Прилучным.
Слово и Дело 02:44
Кино
Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью
Газета.Ru вчера в 10:47
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака
Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса.
РБК 10:33