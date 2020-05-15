Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Политика
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Бывший президент США Барак Обама обвинил руководство США в безрассудстве в ходе речи перед выпускниками школ, трансляция которой была на YouTube-канале Yahoo Finance.
Lenta.ru 20:37
Здоровье
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 20:45
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Индикатор 14 мая в 09:32
Кино
Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью
По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform вчера в 02:48
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru 11:15
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня вчера в 11:23
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 13:08
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск вчера в 05:10
Общество
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
Экономика
Усманов поднялся в рейтинге самых богатых бизнесменов Британии
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на седьмую строчку в рейтинге самых богатых предпринимателей в Великобритании по версии издания The Sunday Times.
Московский Комсомолец 20:50
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
Авто
Acura снимет с производства седан RLX
На североамериканском рынке до конца нынешнего года исчезнет седан Acura RLX.
Тарантас Ньюс вчера в 06:56
Здоровье
Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID
Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
РБК 20:38
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Общество
ПФР рассказал, что делать пенсионерам в период пандемии
Перед лицом неблагоприятной эпидемиологической ситуации отделения Пенсионного фонда России призывают граждан защищать свое здоровье, а также здоровье своих близких и получать услуги дистанционно.
ДВ-РОСС вчера в 13:59
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Армия и оружие
Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии
Два самолета с российскими военными вернулись в РФ из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом.
ФАН 07:53