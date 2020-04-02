Энергетика
РБКЦена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
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Цена на нефть подскочила на 40% после телефонного разговора Трампа и принца Саудовской Аравии
Комсомольская правда11:06
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