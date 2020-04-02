Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
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Цены на нефть поднимались до 35,99 долларов за баррель на торгах 2 апреля

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