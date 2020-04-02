Энергетика
ВедомостиНефть марки Brent подорожала более чем на 10%
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов. Нефть WTI с поставками в мае торговалась по $22,31, подорожав на 8,96%.
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