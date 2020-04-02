Энергетика

ВедомостиВедомостиНефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов. Нефть WTI с поставками в мае торговалась по $22,31, подорожав на 8,96%.
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Цена на нефть Brent выросла на 10%

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ТАСС10:44

Цена нефти Brent поднималась более чем на 40%

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Цены на нефть Brent выросли на 10%

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URA.Ru11:15

Цены на нефть сегодня значительно растут на фоне новостей из США

Эхо Москвы07:11

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Взгляд.ру03:06
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Российская газета 11:44
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Evo-rus.com 12:09
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Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
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Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
RT на русском 04:13
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

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Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
Общество

Собянин отказался вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса.
Lenta.ru 12:35
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Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было

В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Вести.Ru 11:09
Общество

Стали известны причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

Греция успешно борется с распространением коронавируса благодаря мерам, предложенным главным эпидемиологом страны, и властям, реализовавшим эти предписания в жизнь.
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Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
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Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Общество

Генпрокуратура попросила наказать «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе

Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО на сайте региональной редакции "Эхо Москвы".
Интерфакс 08:41
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Наука

В Антарктиде нашли доисторический тропический лес

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Рейтинг партии Зеленского упал на треть

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Умер изнасиловавший 13-летнего мальчика глава карельского музея

Бывший директор Медвежьегорского музея 55-летний Сергей Колтырин, осужденный на 9 лет колонии строгого режима за изнасилование 13-летнего подростка, умер в ночь с 1 на 2 апреля в тюремной больнице в Медвежьегорске.
Газета.Ru 09:47
Общество

В Крыму ввели запрет на пользование автотранспортом

Запрет предусматривает исключение. Гражданам, работающим на жизнеобеспечивающих предприятиях разрешается пользование личным автотранспортом.
ИА Красная Весна 12:42
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
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Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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Армия и оружие

Токаев объявил призыв военнообязанных на специальные сборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы.
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Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
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Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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Специалисты рекомендуют для уменьшения уровня сахара употреблять блюда с травами и специями, которые способствуют снижению глюкозы.
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Продление нерабочей недели в Самаре: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочее время на месяц. Теперь выходные дни продолжатся до 30 апреля.
КП - Самара 10:11
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
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