Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНефть марки Brent дорожает более чем на 5%

По состоянию на 12:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% — до $28,39 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% — до $24,64 за баррель.
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Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

РБКвчера в 23:18

Цена на нефть и фондовые индексы растут на новостях о соглашении властей США по законопроекту о поддержке экономики

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Нефть подорожала на фоне соглашения о новых мерах поддержки экономики США

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Цена на нефть 25 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 2,9%

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Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 3,5%

ТАССвчера в 21:41
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

Китай снимает карантин в провинции Хубэй

Ограничения будут сняты с границ провинции в среду, 25 марта. А в Ухане это произойдет только 8 апреля.
Gazeta.SPb вчера в 05:54
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В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью.
Российская газета вчера в 04:10
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В Ульяновской области к 2022 году 30% больных туберкулезом получат социальную поддержку

Олег Прохоров подготовил программу развития противотуберкулезной службы в регионе на ближайшие 2 года.
Первый ульяновский портал 02:58
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:32
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Политика

Замглавы офиса Зеленского: Карантин на Украине закончится в мае

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине предположительно закончится маю, тогда же и будет снят карантин на Украине.
МонаВиста вчера в 09:34
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru 23 марта в 04:53
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина

Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
ТАСС вчера в 15:41
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.
РБК вчера в 23:00
Наука

Связь нашли между гипертонией и коронавирусом

Коронавирус наибольшую опасность представляет для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключили ученые.
Соловей.Инфо 03:27
Общество

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 03:06
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Футбол

Месси и Роналду сделали пожертвования на борьбу с коронавирусом

Знаменитые футболисты аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду сделали крупные пожертвования на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Росбалт вчера в 20:01
Экономика

Цены на овощи в РФ за неделю снизились

Цены на овощи в РФ на минувшей неделе снизились, больше всего у сельхозпроизводителей подешевели огурцы.
Интерфакс вчера в 12:57
Здоровье

Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса

Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Актуальные Новости 03:46
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:55
Здоровье

Во Владимире фельдшеры работают без противоэпидемических костюмов

Во Владимире работники скорой помощи вынуждены приезжать на вызовы по коронавирусу в обычных хирургических халатах, которые не способны защитить от вируса.
Аргументы недели вчера в 13:29
Происшествия

За сутки из больницы в Коммунарке выписались 54 пациента

РБК 02:24
Общество

В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Новые Известия вчера в 08:02
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском вчера в 16:59
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
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