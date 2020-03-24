Коронавирус
RT на русскомНефть марки Brent дорожает более чем на 5%
По состоянию на 12:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% — до $28,39 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% — до $24,64 за баррель.
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Общество
Китай снимает карантин в провинции Хубэй
Ограничения будут сняты с границ провинции в среду, 25 марта. А в Ухане это произойдет только 8 апреля.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью.
Здоровье
В Ульяновской области к 2022 году 30% больных туберкулезом получат социальную поддержку
Олег Прохоров подготовил программу развития противотуберкулезной службы в регионе на ближайшие 2 года.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Политика
Замглавы офиса Зеленского: Карантин на Украине закончится в мае
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине предположительно закончится маю, тогда же и будет снят карантин на Украине.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина
Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.
Наука
Связь нашли между гипертонией и коронавирусом
Коронавирус наибольшую опасность представляет для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключили ученые.
Общество
Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Футбол
Месси и Роналду сделали пожертвования на борьбу с коронавирусом
Знаменитые футболисты аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду сделали крупные пожертвования на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Экономика
Цены на овощи в РФ за неделю снизились
Цены на овощи в РФ на минувшей неделе снизились, больше всего у сельхозпроизводителей подешевели огурцы.
Здоровье
Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса
Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Во Владимире фельдшеры работают без противоэпидемических костюмов
Во Владимире работники скорой помощи вынуждены приезжать на вызовы по коронавирусу в обычных хирургических халатах, которые не способны защитить от вируса.
Общество
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).