Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНефть марки Brent подорожала более чем на 3%

Нефть марки Brent дорожает более чем на три процента, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 05:06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель, WTI минутами ранее поднималась на пять процентов — до 25,21 доллара за баррель.
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Главные новости к утру 25 марта

Коммерсантъ00:06

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

РБКвчера в 23:18

Цена нефти марки WTI поднялась до $25

Красная весна01:21

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

РИА Новостивчера в 22:15

Нефть марки WTI подорожала на 5%

Известиявчера в 22:18

Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 3,5%

ТАССвчера в 21:41

Прогноз цены на нефть марки Brent на 25 марта. Версия букмекеров

Sport24.ruвчера в 08:20
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Политика

Организаторы уточнили список участников виртуального саммита G20

Ранее сообщалось, что 26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу, который власти Саудовской Аравии планируют созвать в режиме онлайн, Саудовская Аравия - председатель G20 в 2020 году.
РИА Новости 02:09
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 113

«По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве», — указано в сообщении.
RT на русском 02:29
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com вчера в 10:45
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25b — ослабили Lycan и Weaver

Valve выпустила обновление 7.25b для Dota 2. В нём разработчики ослабили героев Lycan и Weaver, а также изменили характеристики некоторых предметов.
CyberSport.ru 02:08
Происшествия

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

В Петропавловске-Камчатском зафиксировали землетрясение силой 5,6. А накануне этих событий на Камчатке проснулся самый северный вулкан.
Первый канал 01:23
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:31
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известия вчера в 18:21
Экономика

Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%

Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
REGNUM вчера в 18:19
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Политика

Выборы президента Абхазии состоялись

По итогам состоявшихся 22 марта президентских выборов в Абхазии побеждает лидер «Блока оппозиционных сил», бывший председатель Службы госбезопасности Аслан Бжания.
ИА REX 23 марта в 05:00
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 00:54
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Авто

Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года

Базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
Автоновости дня 23 марта в 01:17
Общество

На удаленный режим работы из-за коронавируса перешли 80% россиян

Почти 80% россиян перешли на домашний режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции, пишут «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 21:29
Здоровье

В Воронежской области карантин по коронавирусу прошли 447 человек

В Воронежской области за весь эпидемиологический период 447 человек прошли карантин по коронавирусу.
Вести Воронеж вчера в 23:00
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Наука

Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни

Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
Rusargument вчера в 18:24
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Компания вчера в 08:39
Общество

ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции

Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Российская газета вчера в 06:34
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Коммерсантъ вчера в 19:27
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
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