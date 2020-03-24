Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%). К 8:47 цена снизилась до $27,9 за баррель (3,2%). Стоимость нефти WTI выросла на 6,5%, до $24,21.
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Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

РБКвчера в 23:18

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%, WTI — на 6%

Коммерсантъвчера в 22:34

Прогноз цены на нефть марки Brent на 25 марта. Версия букмекеров

Sport24.ruвчера в 08:20

Нефть марки WTI подорожала на 5%

Известиявчера в 22:18

Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 3,5%

ТАССвчера в 21:41

Кризис: последние новости 24 марта. Банки повышают ипотечные ставки, правительству предложили объявить «кредитные каникулы», в России вырастет безработица

URA.Ruвчера в 11:25

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

РИА Новостивчера в 22:15
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Комментарии

Здоровье

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

На северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения

Угроза цунами в среду объявлена на северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
ТАСС вчера в 23:31
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Общество

Количество инфицированных коронавирусом в Якутии увеличилось до 10

Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Якутии увеличилось до 10, сообщил на брифинге в среду глава Якутии Айсен Николаев.
ТАСС вчера в 23:14
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК вчера в 11:40
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Религия

РПЦ может ограничить доступ в храмы

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 13:21
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:05
Экономика

РЭЦ поможет экспортерам снизить потери от коронавируса

Российские экспортеры могут рассчитывать на помощь Российского экспортного центра (РЭЦ) в минимизации потерь, которые несут изменения в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса, а также в использовании возможностей, создаваемых новой экономической ситуацией.
ТАСС 23 марта в 05:34
Армия и оружие

Минобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе

Идлиб, Сирия, 24 марта 2020, 22:53 — REGNUM Двое турецких военных ранены в Идлибе при подрыве патруля на минах террористов, сообщил 24 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
REGNUM вчера в 15:53
Общество

Рошаль призвал не создавать «нервозную атмосферу» вокруг коронавируса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не нагнетать, не создавать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.
РИА Новости 23 марта в 10:09
Путешествия

Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая

Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.
Невские Новости вчера в 14:28
Игры

Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus

Пользователи Сети обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале PlayStation Access и посвященное играм, которые в апреле текущего года будут бесплатными по подписке PlayStation Plus.
Народные новости вчера в 17:18
Происшествия

Экс-мэру Петропавловска-Камчатского продлили домашний арест

Петропавловск-Камчатский, 25 марта 2020, 06:06 — REGNUM Бывшему мэру столицы Камчатки Виталию Иваненко продлён домашний арест.
REGNUM вчера в 23:06
Технологии

Анонсированы гонки WRC 9 для платформ текущего и следующего поколений

3DNews 23 марта в 06:33
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса

Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Aobe.ru вчера в 08:27
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Жорже Жезуш вернется в Португалию

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш принял решение вернуться в Португалию на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Soccer.ru 22 марта в 11:50
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до четырех

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о четвёртом заболевшем коронавирусной инфекцией в регионе.
РИА Новости вчера в 14:55
Гаджеты

В Huawei установили оболочку EMUI 10 на 100 млн устройств

В компании Huawei отчитались об установке своей фирменной оболочки EMUI 10 на более чем 100 млн устройств.
OAnews вчера в 04:42
Политика

Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.
Известия вчера в 13:39
Общество

80% россиян перешли на удаленный режим работы из-за коронавируса

Порядка 80% россиян по рекомендации своих работодателей перешли на домашний режим работы из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 16:00
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