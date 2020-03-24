Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%). К 8:47 цена снизилась до $27,9 за баррель (3,2%). Стоимость нефти WTI выросла на 6,5%, до $24,21.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%, WTI — на 6%

Коммерсантъвчера в 22:34

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

РИА Новостивчера в 22:15

Прогноз цены на нефть марки Brent на 25 марта. Версия букмекеров

Sport24.ruвчера в 08:20

Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 3,5%

ТАССвчера в 21:41

Кризис: последние новости 24 марта. Банки повышают ипотечные ставки, правительству предложили объявить «кредитные каникулы», в России вырастет безработица

URA.Ruвчера в 11:25

Нефть марки WTI подорожала на 5%

Известиявчера в 22:18

Европейские фондовые биржи растут на 3-5%. Накануне, как отмечает «Коммерсантъ», они наоборот, закрылись снижением

Эхо Москвывчера в 05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 00:08, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Единоборства

Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Телеканал 360° вчера в 19:37
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
РИА Новости вчера в 20:23
Общество

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
ТАСС вчера в 16:37
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после загулов Джигана

Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после загулов Джигана Супруга рэпера, похоже, подумывает о разводе с музыкантом.
Экспресс газета вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 23 марта в 17:46
Религия

РПЦ может ограничить доступ в храмы

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 13:21
Общество

США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса

«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.
ТК Звезда вчера в 19:07
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Гаджеты

В Huawei установили оболочку EMUI 10 на 100 млн устройств

В компании Huawei отчитались об установке своей фирменной оболочки EMUI 10 на более чем 100 млн устройств.
OAnews вчера в 04:42
Наука

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Lenta.ru вчера в 21:51
Здоровье

В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках

Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Росбалт вчера в 10:50
Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

ToDay News Ufa 23 марта в 14:45
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса

Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 00:00
Общество

У пациента в Исландии нашли сразу два штамма коронавируса

Один из пациентов исландской больницы оказался заражен сразу двумя штаммами COVID-19.
Рамблер вчера в 15:18
Авто

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ведомости вчера в 17:12
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 23 марта в 23:47
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM вчера в 08:31
Армия и оружие

В российской армии проведено более 3 тысяч тестов на коронавирус

«В Вооружённых силах России проведено 3 тыс. 214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», — приводит сообщение газета Вооружённых сил России «Красная звезда».
RT на русском вчера в 20:39
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК вчера в 02:21
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное