Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%). К 8:47 цена снизилась до $27,9 за баррель (3,2%). Стоимость нефти WTI выросла на 6,5%, до $24,21.

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

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