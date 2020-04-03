Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее

Цена на американскую нефть WTI с поставками в мае на электронных торгах Нью-Йоркской биржи снизилась на 1,36 доллара за баррель (-5,37%) по сравнению с ценой на момент закрытия предыдущей сессии и составила 23,96 доллара за баррель. По итогам торгов 2 апреля фьючерсы WTI поднялись в цене на 24,7%.
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Вечерняя Москва31 марта в 02:58
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