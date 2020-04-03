Энергетика
Экономика сегодняНефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее
Цена на американскую нефть WTI с поставками в мае на электронных торгах Нью-Йоркской биржи снизилась на 1,36 доллара за баррель (-5,37%) по сравнению с ценой на момент закрытия предыдущей сессии и составила 23,96 доллара за баррель. По итогам торгов 2 апреля фьючерсы WTI поднялись в цене на 24,7%.
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Общество
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Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Общество
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Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
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Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
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Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
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В США умер музыкант Билл Уизерс
В США умер известный афроамериканский музыкант и автор-исполнитель Билл Уизерс. Такая информация появилась на страницах Associated Press.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
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Путин включил Медведева в набсовет «Роскосмоса»
Президент России Владимир Путин своим указом назначил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева членом наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос».