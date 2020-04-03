Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов. Цена на нефть сорта WTI поднялась на 9,6%, до $27,76 за баррель.

Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель

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