Энергетика
Москва 24Нефть марки Brent подорожала до 36,29 доллара за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на пике до 36,29 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, как передает ТАСС. В 17:47 по московскому времени баррель нефти торгуется на уровне 30,65 доллара за баррель.
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Здоровье
Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Наука
Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах
Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что занималась эскортом
Недавно 43-летняя звезда и вовсе призналась, что когда-то даже подрабатывала, оказывая эскорт-услуги, правда, на тот момент она крепко сидела на наркотиках и алкоголе.
Общество
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Здоровье
Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин
Медики Краснодарского края на встрече с губернатором попросили его продлить карантин в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
ЖКХ
Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате
Предлагается, в частности, введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты на период кризиса, а также отмена пеней за несвоевременную оплату ЖКУ.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Политика
МИД: США оплатили половину российского медоборудования
В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Политика
Польша отменила визит делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля
Правительство Польши решило перенести поездку в Смоленск и Катынь, приуроченную к 10-летию крушения президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий.
Общество
Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей
Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сразу после телеобращения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ от 5 марта о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Общество
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Власти Китая скрывают истинные данные по количеству заболевших коронавирусом, а также по числу умерших от болезни — к такому выводу пришла разведка США в докладе для президента Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
Общество
Главного связиста армии генерала Арсланова оставили под стражей
До 6 июня продлил 235-й гарнизонный военный суд арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халилу Арсланову.
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Политика
Путин назначил врио Архангельской области Цыбульского
На должность временно исполняющего обязанности губернатора глава государства назначил губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Общество
В Ленинградской области введут локальный режим ЧС
В Ленинградской области введут локальный режим ЧС с целью отработки взаимодействия чрезвычайны служб.
Общество
Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.