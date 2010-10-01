Энергетика

Москва 24Москва 24Нефть марки Brent подорожала до 36,29 доллара за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на пике до 36,29 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, как передает ТАСС. В 17:47 по московскому времени баррель нефти торгуется на уровне 30,65 доллара за баррель.
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Цена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

Аргументы и Факты31 марта в 00:00

Нефтяной рынок получил передышку в падении, но риски высоки - Нордеа банк

Финмаркетвчера в 07:45

Нефть Brent подорожала на 2,12%

News.ru31 марта в 00:11

Нефть марки Brent подорожала до 36,29 доллара за баррель

Москва 24вчера в 11:09
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Здоровье

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
РБК 10:00
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Наука

Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах

Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
N+1 08:18
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась, что занималась эскортом

Недавно 43-летняя звезда и вовсе призналась, что когда-то даже подрабатывала, оказывая эскорт-услуги, правда, на тот момент она крепко сидела на наркотиках и алкоголе.
МонаВиста 05:05
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Известия вчера в 10:37
Здоровье

Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин

Медики Краснодарского края на встрече с губернатором попросили его продлить карантин в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
АиФ Краснодар 10:14
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
ЖКХ

Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате

Предлагается, в частности, введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты на период кризиса, а также отмена пеней за несвоевременную оплату ЖКУ.
Российская газета 05:54
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Политика

МИД: США оплатили половину российского медоборудования

В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Политика

Польша отменила визит делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля

Правительство Польши решило перенести поездку в Смоленск и Катынь, приуроченную к 10-летию крушения президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий.
Газета.Ru 02:16
Общество

Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей

Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сразу после телеобращения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ от 5 марта о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019.
Коммерсантъ вчера в 12:47
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Известия 05:59
Общество

У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус

Lenta.ru 09:54
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Власти Китая скрывают истинные данные по количеству заболевших коронавирусом, а также по числу умерших от болезни — к такому выводу пришла разведка США в докладе для президента Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
Daily Storm 01 апреля в 23:06
Общество

Главного связиста армии генерала Арсланова оставили под стражей

До 6 июня продлил 235-й гарнизонный военный суд арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халилу Арсланову.
Российская газета 08:35
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном

Мой Брянск 05:02
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Политика

Путин назначил врио Архангельской области Цыбульского

На должность временно исполняющего обязанности губернатора глава государства назначил губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Политика Сегодня вчера в 10:42
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Общество

В Ленинградской области введут локальный режим ЧС

В Ленинградской области введут локальный режим ЧС с целью отработки взаимодействия чрезвычайны служб.
9111.ru 08:46
Общество

Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии

ToDay News Ufa вчера в 09:22
Кино

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Культуромания вчера в 05:33
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