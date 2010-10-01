Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на пике до 36,29 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, как передает ТАСС. В 17:47 по московскому времени баррель нефти торгуется на уровне 30,65 доллара за баррель.

Нефть марки Brent подорожала до 36,29 доллара за баррель

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