Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
Экономика
ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
ТАСС 00:17
Происшествия
Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде
Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии.
Вести.Ru вчера в 19:14
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
Общество
В шести регионах России дожди грозят потопами на этой неделе
На этой неделе дожди могут затопить низменные участки в шести регионах России.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
Общество
Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
Вечерняя Москва вчера в 09:07
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Здоровье
Губернатор Алтайского края предупредил об «обнулении» послаблений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что может помешать поэтапному и постепенному возвращению региона к обычной жизни.
Байкал24 вчера в 12:57
Космос
Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой
AstroNews.ru вчера в 15:37
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Политика
Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая
Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби рассказал о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая на этой неделе.
РИА Новости 01:03
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
SpeedMe вчера в 02:16
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру вчера в 10:39
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Общество
В Уфе инспектор ГИБДД не пропустил паралимпийскую чемпионку на набережную
Руководство ГИБДД по Башкирии даст оценку действиям дорожного инспектора, который не дал проехать на автомобиле паралимпийской чемпионке Оксане Савченко по набережной Уфы, где ограничено движение из-за обвала грунта, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.
РИА Новости 00:50
Авто
Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ
Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Экономика
Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов
Роспотребнадзор рекомендовал избегать кредитные организации, которые предлагают выдать микрозайм в очень короткие сроки, сообщается на сайте организации во вторник, 9 июня.
Известия вчера в 22:14
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Metaratings вчера в 05:40
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM вчера в 23:08
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
Музыка
Певица Бонни Поинтер умерла в США
МИР 24 вчера в 18:42
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
Экономика
Российские банки снижают ставки по ипотеке
Российские банки начали снижать ставки по ипотеке на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
URA.Ru вчера в 22:23
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК вчера в 14:26