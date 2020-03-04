Энергетика

News.ruNews.ruНефть марки Brent подорожала на 3,16%

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в понедельник, 2 марта, подорожал до $51,29 за баррель — на 3,16%.
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Brent подорожала до $51,8 за баррель

Интерфакс00:53

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

ТАСС03 марта в 06:30

Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных по запасам в США

ПРАЙМвчера в 11:02

Цена на нефть Brent выросла на 0,5%

Известиявчера в 03:11

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 00:22

Нефть удержалась выше $52 за баррель

REGNUM03 марта в 15:16

Эхономика: Нефтяные цены продолжают расти

Эхо Москвывчера в 11:23
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Происшествия

В Симферополе приземлился «заминированный» самолет из Санкт-Петербурга

ТАСС 03:55
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
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Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
РИА Новости 03:29
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
РБК 03 марта в 03:50
Общество

В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом

В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Происшествия

На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.
Lenta.ru 03:34
Общество

Греф раскритиковал высшее образование в России

Глава Сбербанка Герман Греф считает уровень высшего образования в России недостаточным.
РИА Новости 03:34
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ 02:26
Футбол

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Газета.Ru вчера в 16:02
Политика

В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

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В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон

4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).
BetOn вчера в 05:57
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
Общество

Екатерина Диденко проводила мужа в последний путь

Ранее KazanFirst сообщал, что Екатерина Диденко продолжает похороны в прямом эфире. Теперь московская блогерша хоронит мужа по приглашениям.
Kazanfirst.ru вчера в 12:13
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе

Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Деловое.ТВ 01:47
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Происшествия

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 02:04
Политика

Ким Чен Ын выразил поддержку Южной Корее в связи с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину со словами поддержки из-за вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 03:53
Армия и оружие

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Коммерсантъ 03:00
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова на ЧМ в Антхольце

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, от кого пошла информация, по которой Сара Фуссек написала заявление в полицию на биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время ЧМ в Антхольце.
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Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

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ГД отклонила поправку о закреплении пенсионного возраста

Комитет Государственной думы по законодательству и государственному строительству во вторник, 3 марта, на заседании отклонил поправку о закреплении пенсионного возраста в Конституции РФ.
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Исследователи обнаружили, что у птиц и других животных, самцы которых имеют две одинаковые половые хромосомы, самцы в среднем живут на 7,1 % дольше, чем самки.
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Тело «торговца наркотиками» Федорова с рельс убрал помощник машиниста

Как известно, вечером 26 декабря 2019 года на железнодорожных путях в районе ул. 15-й Рабочей было найдено обезглавленное тело 25-летнего омича.
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