Энергетика
News.ruНефть марки Brent подорожала на 3,16%
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в понедельник, 2 марта, подорожал до $51,29 за баррель — на 3,16%.
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Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Общество
Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
Происшествия
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
Общество
В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом
В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Происшествия
На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело
Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.
Общество
Греф раскритиковал высшее образование в России
Глава Сбербанка Герман Греф считает уровень высшего образования в России недостаточным.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Футбол
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Футбол
В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон
4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
Екатерина Диденко проводила мужа в последний путь
Ранее KazanFirst сообщал, что Екатерина Диденко продолжает похороны в прямом эфире. Теперь московская блогерша хоронит мужа по приглашениям.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Политика
Ким Чен Ын выразил поддержку Южной Корее в связи с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину со словами поддержки из-за вспышки коронавируса.
Армия и оружие
МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова на ЧМ в Антхольце
Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, от кого пошла информация, по которой Сара Фуссек написала заявление в полицию на биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время ЧМ в Антхольце.
Общество
ГД отклонила поправку о закреплении пенсионного возраста
Комитет Государственной думы по законодательству и государственному строительству во вторник, 3 марта, на заседании отклонил поправку о закреплении пенсионного возраста в Конституции РФ.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Наука
Одинаковые половые хромосомы позволяют женщинам жить дольше мужчин
Исследователи обнаружили, что у птиц и других животных, самцы которых имеют две одинаковые половые хромосомы, самцы в среднем живут на 7,1 % дольше, чем самки.
Происшествия
Тело «торговца наркотиками» Федорова с рельс убрал помощник машиниста
Как известно, вечером 26 декабря 2019 года на железнодорожных путях в районе ул. 15-й Рабочей было найдено обезглавленное тело 25-летнего омича.