Энергетика

News.ruNews.ruНефть марки Brent подорожала на 3,16%

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в понедельник, 2 марта, подорожал до $51,29 за баррель — на 3,16%.
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Эхономика: Нефтяные цены продолжают расти

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Мировые цены на нефть растут

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Цена нефти Brent выросла на 7,1%

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Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
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