Энергетика
ИнтерфаксBrent подорожала больше чем на 3%
К 13:53 по московскому времени майские фьючерсы на нефть Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,71 (на 3,29%), до $53,61 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,74 (на 3,72%) до $48,49 за баррель.
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