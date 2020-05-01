Энергетика
Российская газетаНефть марки Brent подорожала на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+
Цена нефти марки Brent сегодня на торгах на лондонской бирже поднялась выше 27 долларов США за баррель на фоне вступления в силу с первого мая 2020 года сделки ОПЕК+. Днем ранее на закрытии торгов на Московской бирже стоимость июльских фьючерсов составила 26,74 доллара за баррель.
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Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Политика
Трамп: Китай «пытался скрыть ошибку» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть".
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Шоу-бизнес
«Я разделась»: Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку
Разомлев под солнышком, Анна рискнула немного позагорать и сняла с себя бомбер, оставшись в спортивном нижнем белье.
Комсомольская правда вчера в 19:17
Политика
Трамп нашел наказание для Китая
Президент США Дональд Трамп не исключил, что повысит пошлины на китайские товары, чтобы «наказать» Пекин за распространение коронавирусной инфекции.
Рамблер 02 мая в 03:33
Общество
В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Гаджеты
Производитель Meizu раскрыл некоторые детали «флагмана мечты»
Международная компания, выпускающая цифровые электронные устройства, Meizu продолжает раскрывать детали ожидаемого смартфона Meizu 17.
Актуальные Новости 01:32
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Армия и оружие
Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили
Сутки назад сообщалось, что в Сирии произошел конфликт между российскими и американскими военными в курдской провинции Хасека.
Вечерний курьер 01:57
Общество
Россиянам пообещали аномально теплую неделю
Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ вчера в 01:55
Финансы
Падением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем.
ТАСС вчера в 22:51
Армия и оружие
За сутки ВСУ 10 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 02:35
Общество
4,5 миллиона итальянцев возвращаются к работе
В Италии в связи с ослаблением ограничительных мер из-за коронавируса к трудовой деятельности возвращаются 4,5 миллиона человек, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 18:38
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15