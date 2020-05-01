Цена нефти марки Brent сегодня на торгах на лондонской бирже поднялась выше 27 долларов США за баррель на фоне вступления в силу с первого мая 2020 года сделки ОПЕК+. Днем ранее на закрытии торгов на Московской бирже стоимость июльских фьючерсов составила 26,74 доллара за баррель.

Нефть марки Brent подорожала на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+

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