с чего всё началось

Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх. По состоянию на 9:37 мск 2 апреля этот показатель вырос на 9,7% и достиг $27,4 за баррель.

Нефть марки Brent подорожала почти на 10%

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