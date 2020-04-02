Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЦена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
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Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

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В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы

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Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
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Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
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США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
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УЕФА просит национальные лиги доиграть остановленные из-за пандемии коронавируса чемпионаты до начала августа, сообщает пресс-служба Эредивизи.
Sports.ru вчера в 13:36
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В Комитете по делам здравоохранения китайского города Ухань рассказали, как быть с бессимптомными носителями коронавируса и какие меры предпринимать.
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Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Геркус рассказал, как сорвался переход Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему не состоялся переход форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в состав железнодорожников.
RT на русском 06:08
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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
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Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
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Ролик вышел красивым и даже несколько провокационным: Ксения позирует на пляже в свободном платье, которое развевается на ветру и то и дело норовит оголить грудь телеведущей.
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Общество

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Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
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Армия и оружие

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Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Политика

Маттео Ренци призвал ЕС повлиять на Венгрию или исключить её из союза

Ранее парламент Венгрии расширил полномочия премьер-министра Виктора Орбана и правительства на время противодействия коронавирусу, во многих европейских СМИ об этом сообщили как о передаче Орбану «всей полноты власти».
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Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
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Главу российского биатлона обвинили в растрате денег на жену

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег организации на личные нужды.
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В Нижегородской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 31 марта в Нижегородской области официального зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них один - за последние сутки.
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Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов

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Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
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Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM вчера в 07:29
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
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Почта доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом

В апреле Почта России доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом. Об этом проинформировали в пресс-службе областного УФПС.
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