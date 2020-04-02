Энергетика
Взгляд.руЦена нефти Brent выросла более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.Коммерсантъ02:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Комментарии
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Авто
Власти облегчают жизнь автомобилистам
Представители уточнили, что в первую очередь это связано с рекомендательными ограничениями, которые введены для предотвращения распространения коронавируса.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Общество
В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Футбол
УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа
УЕФА просит национальные лиги доиграть остановленные из-за пандемии коронавируса чемпионаты до начала августа, сообщает пресс-служба Эредивизи.
Общество
В Китае рассказали о бессимптомных носителях коронавируса
В Комитете по делам здравоохранения китайского города Ухань рассказали, как быть с бессимптомными носителями коронавируса и какие меры предпринимать.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Футбол
Геркус рассказал, как сорвался переход Дзюбы в «Локомотив»
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему не состоялся переход форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в состав железнодорожников.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Происшествия
У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов показал провокационное видео с Ксенией Собчак
Ролик вышел красивым и даже несколько провокационным: Ксения позирует на пляже в свободном платье, которое развевается на ветру и то и дело норовит оголить грудь телеведущей.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Политика
Маттео Ренци призвал ЕС повлиять на Венгрию или исключить её из союза
Ранее парламент Венгрии расширил полномочия премьер-министра Виктора Орбана и правительства на время противодействия коронавирусу, во многих европейских СМИ об этом сообщили как о передаче Орбану «всей полноты власти».
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Биатлон
Главу российского биатлона обвинили в растрате денег на жену
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег организации на личные нужды.
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 31 марта в Нижегородской области официального зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них один - за последние сутки.
Общество
Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у более чем 20% населения с выявленной инфекцией заболевание протекает без симптомов.
Политика
Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы
Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
Почта доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом
В апреле Почта России доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом. Об этом проинформировали в пресс-службе областного УФПС.