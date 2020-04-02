Энергетика
REGNUMНефть марки Brent подорожала почти на 10%
Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх. По состоянию на 9:37 мск 2 апреля этот показатель вырос на 9,7% и достиг $27,4 за баррель.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.Коммерсантъ02:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Mash: В Москве с ранениями госпитализировали Умара Джабраилова
Бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу. Его увезли из отеля на Измайловском шоссе с ранениями.
Общество
В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя
Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
Общество
В правительстве призвали продлить нерабочую неделю в России
Нерабочие дни, объявленные для замедления распространения коронавируса в России, должны быть продлены.
Происшествия
Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки
Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Заявления на пособия по безработице в США подали 6,6 млн человек
За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объявил об отмене боя с Фергюсоном
Общество
Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%
Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Общество
Кабмин выделит 500 млн рублей для помощи россиянам за границей
Для помощи россиянам, застрявшим за границей из-за коронавируса, будет выделено 500 млн рублей.
Политика
В Киеве захватили главный офис Госагентства резерва Украины
Государственное агентство резерва Украины заявило, что более 20 неизвестных ворвались в его главный офис в Киеве.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Политика
Лукашенко выступил за нейтральную валюту в Союзном государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве с Россией, но она должна быть нейтральной — то есть не белорусский или российский рубль.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Происшествия
На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу
Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Общество
Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала редкое фото с братом
24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала в Instagram редкое селфи с младшим братом - 19-летним Майклом.
Общество
В Петербурге приземлился самолёт из Катара
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам: прямая трансляция
Сегодня, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам.
Общество
Итальянцы приготовили борщ для российских врачей
В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Политика
Китай предсказывает поражение Японии при попытке захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов приведет к большим неприятностям для Японии.
Общество
Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Общество
Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян
Матвиенко уточнила, что алкогольный напиток используется именно для наружного применения, а выросший спрос не означает, что россияне стали больше пить во время вынужденного карантина.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.