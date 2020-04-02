с чего всё началось

Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх. По состоянию на 9:37 мск 2 апреля этот показатель вырос на 9,7% и достиг $27,4 за баррель.

Нефть марки Brent подорожала почти на 10%

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Политика Лукашенко выступил за нейтральную валюту в Союзном государстве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве с Россией, но она должна быть нейтральной — то есть не белорусский или российский рубль.

Транспорт Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Происшествия На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.

Общество Итальянцы приготовили борщ для российских врачей В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Музыка Земфира выпустила новую песню «Крым» Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.