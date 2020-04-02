Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent подорожала почти на 10%

Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх. По состоянию на 9:37 мск 2 апреля этот показатель вырос на 9,7% и достиг $27,4 за баррель.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
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