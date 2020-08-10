Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу
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К утру понедельника на лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,49 доллара (1,10%) - до 44,89 доллара за баррель. А в прошедшую пятницу североморская нефть дешевела на 0,69 доллара (1,5%), до 44,4 доллара за баррель.В источнике
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