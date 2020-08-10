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Российская газета
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

К утру понедельника на лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,49 доллара (1,10%) - до 44,89 доллара за баррель. А в прошедшую пятницу североморская нефть дешевела на 0,69 доллара (1,5%), до 44,4 доллара за баррель.В источнике
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REGNUM

Нефть вернулась к $45 за баррель

REGNUM12:15
RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русском12:05
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ru00:02
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газета03:14
Московский Комсомолец

Нефть перешла к росту на новостях от Трампа

Московский Комсомолец02:00
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс01:45
ПРАЙМ

Нефть продолжает дорожать в ожидании роста спроса

ПРАЙМ11:45

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что нашёл видеозапись первых минут после аварии, на которой видно, что артист после происшествия находился на месте водителя.
RT на русском12:00
14

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
RT на русском12:14

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Американский эксперт: Российский крейсер «Пётр Великий» может стать отличной целью для ракет Zumwalt

Американский журналист Харольд Хатчисон, позиционирующий себя как военный эксперт, обнародовал статью, в которой заявил, что тяжелый атомный ракетный ордена Нахимова крейсер «Пётр Великий» ВМФ РФ, считающийся флагманским кораблем Северного флота российского государства, может стать отличной мишенью для ракет миноносца ВМФ США Zumwalt.
Актуальные Новости11:01

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUM12:18
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Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ

Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском09:17

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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