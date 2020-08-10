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Российская газета
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

К утру понедельника на лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,49 доллара (1,10%) - до 44,89 доллара за баррель. А в прошедшую пятницу североморская нефть дешевела на 0,69 доллара (1,5%), до 44,4 доллара за баррель.В источнике
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REGNUM

Нефть продолжит расти после сокращения добычи в Ираке — Commerzbank

REGNUM15:43
RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русском12:05
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ru00:02
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газета03:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс01:45
Московский Комсомолец

Нефть перешла к росту на новостях от Трампа

Московский Комсомолец02:00
ПРАЙМ

Нефть продолжает дорожать в ожидании роста спроса

ПРАЙМ11:45

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков
ТАСС13:00
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известия15:45

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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В Минобороны РФ назвали условие применения ядерного оружия

В Минобороны рассказали о некоторых положениях принятого в июне документа «Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» – он пришел на смену аналогичному документу 2010 года.
ТВК7 августа в 07:58
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США предупреждают Сербию: закупки китайского вооружения несут риски

Белград, 10 августа 2020, 17:54 — REGNUM Решение о закупке военной и оборонительной техники каждая суверенная страна принимает самостоятельно, однако её правительство должно осознавать, какие краткосрочные и долгосрочные риски несут сделки с китайскими производителями вооружения.
REGNUM10:54

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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AP сообщило о контейнерах с опасными химвеществами в порту Бейрута

В сильно пострадавшем при взрывах порту Бейрута все еще находятся как минимум 20 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на члена французской команды, которая прибыла в Ливан для помощи в ликвидации последствий.
Интерфакс15:33