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Нефть марки Brent превысила отметку в $83 за баррель впервые с середины ноября

Как свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures, по состоянию на 07:59 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт
 на 0,43%, до $81,22 за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до $78,73.
News.ru
В последний раз стоимость Brent превышала $83 за баррель 16 ноября 2021 года.
ТАСС
В декабрьском прогнозе говорилось, что средняя стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит 70,05 доллара, а WTI - 66,42 доллара.
РИА Новости
Как считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, хотя основные производители нефти ОПЕК приняли решение наращивать добычу, уровень производства был ниже обещанного, что также позитивно отражается на нефтяных котировках.
РИА Новости

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