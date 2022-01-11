Как считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, хотя основные производители нефти ОПЕК приняли решение наращивать добычу, уровень производства был ниже обещанного, что также позитивно отражается на нефтяных котировках.
В минувшем ноябре о намерении обеспечить возможность использования альтернативных платёжных систем в Южной Корее заявила также Google, сообщившая, что в таких случаях комиссия компании будет снижена с 15 % при оплате через Google Pay до 11 % за транзакции через сторонние площадки.