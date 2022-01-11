Сотрудник ФСИН успел получить от условно-осужденного, которого должен был контролировать, только 30 тысяч рублей из обещанных 200 тысяч рублей В Барнауле старшего инспектора регионального ФСИН подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следкома.