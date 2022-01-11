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Нефть марки Brent превысила отметку в $83 за баррель впервые с середины ноября

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 достигала $84,01 за баррель в 4:06 мск, свидетельствуют данные биржи ICE
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Коммерсантъ
Инвесторы также ждут еженедельную статистику по запасам нефти в США в среду.
РИА Новости
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 мск подорожали на $1,06 (1,31%) - до $81,93 за баррель.
Финмаркет
В декабрьском прогнозе говорилось, что средняя стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит 70,05 доллара, а WTI - 66,42 доллара.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $84 за баррель
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