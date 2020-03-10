Энергетика
Газета.RuНефть марки Brent снизила темпы падения
После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
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